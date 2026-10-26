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लखनऊ में ट्रिपल मर्डर: गाड़ी खड़ी करने के विवाद में पड़ोसी ने बाप-बेटे और चाचा पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

By ayushman pandey Edited By: Sakshi Gupta
Published: Mon, 26 Oct 2026 12:44 PM (IST)

लखनऊ के नौबस्ता इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

HighLights

  1. नौबस्ता में गाड़ी पार्किंग और जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष।

  2. ऋषभ शुक्ला ने फायरिंग कर तीन लोगों की हत्या की।

  3. एक व्यक्ति गंभीर घायल, आरोपी ऋषभ शुक्ला गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता इलाके के ब्राह्मणी टोला में सोमवार को गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया।

विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन लोगों को गोली मार दी। गोलीबारी में सिर में गोली लगने से 65 वर्षीय शिवाजी तिवारी और उनके 55 वर्षीय भाई शिवेंद्र तिवारी की मौके पर मौत हो गई।

जबकि शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी के सिर में और शंभू के सीने में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में सुयश की मौत

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। यहां पर सुयश की भी मौत हो गई। अभी शंभू की हालत गंभीर बताई जा रही है।
 
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वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी ऋषभ शुक्ला है, जो कि नेवी में काम करता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

सुयश की अगले महीने शादी थी

शिवाजी के बेटे सुयश की अगले महीने शादी होने वाली थी। घर में शादी की पूरी तैयारियां कर ली गई थीं। एक ही परिवार में तीन लोगों की हत्या से शादी वाले घर में मातम छा गया है।

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