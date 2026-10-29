'जिस परिवार को 10 साल घर में रखा, उसी ने खत्म कर दिया वंश', लखनऊ तिहरे हत्याकांड के बाद छलका पीड़ित परिजनों का दर्द

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जिस परिवार को पूर्वजों ने घर में पनाह दी। बच्चे साथ पले-बढ़े और तीन पीढ़ियों तक सुख-दुख बांटे, उसी परिवार के हाथों एक दिन वंश उजड़ जाएगा, यह सपने में भी नहीं सोचा था। यह दर्द है नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में तिहरे हत्याकांड के मृतकों के स्वजन का। उन्होंने कहा कि करीब 50 साल पहले उनके पूर्वजों ने आरोपित परिवार को कालोनी में न सिर्फ रहने की जगह दी, बल्कि करीब 10 साल तक बिना किराया लिए घर में रखा।

दोनों परिवारों के बीच रिश्ता इतना गहरा था कि बच्चे एक-दूसरे के पिता को चाचा और मां को चाची कहते थे। दोनों परिवारों के बीच इतनी आत्मीयता थी कि एक-दूसरे के घर की रसोई तक आना-जाना था। बरगद के पेड़ के पास की चंद कदम जमीन पर कार खड़ी करने को लेकर रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी कि छह महीने में सबकुछ बदल गया। तीन पीढ़ियों से चले आ रहे अपनेपन का अंत तिहरे हत्याकांड के साथ हुआ।

मृतक परिवार में तीन पुरुष शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू और उनका बेटा सुयश तिवारी था। तीनों की हत्या हो गई। अब परिवार में सिर्फ शिवाजी तिवारी की पत्नी ऊषा तिवारी, शिवेंद्र तिवारी की पत्नी रुचि तिवारी और शिवेंद्र की बेटी सुमेधा ही बची है।