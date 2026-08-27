यात्री ध्यान दें! सितंबर से बदल जाएगा बाघ एक्सप्रेस समेत इन ट्रेनों का टाइम, स्टेशन निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चंद दिनों पहले शुरू हुई नई ट्रेन 14624-23 छेहरटा वाराणसी, छेहरटा सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस की समयसारिणी फिक्स करने के लिए बेगमपुरा, बाघ एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित दर्जन भर ट्रेनों की समयसारिणी बदली जाएगी। यह समयसारिणी सितंबर से नवंबर के बीच के ट्रेनों की है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 12237 वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस एक नवंबर से वाराणसी स्टेशन से दोपहर 12:40 बजे के स्थान पर दोपहर 12:25 बजे चलेगी। 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दो सितंबर से चारबाग स्टेशन पर रात 12:20 बजे के स्थान पर रात 12:45 बजे पहुंचेगी।

इन ट्रेनों का भी टाइम बदला? ट्रेन संख्या 14673 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस दो नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात 12:40 बजे की जगह रात 12:30 बजे पहुंचेगी। 14649 जयनगर-अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस एक नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात 12:40 बजे की जगह रात 12:30 बजे पहुंचेगी।