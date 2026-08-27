यात्री ध्यान दें! सितंबर से बदल जाएगा बाघ एक्सप्रेस समेत इन ट्रेनों का टाइम, स्टेशन निकलने से पहले चेक करें लिस्ट
नई छेहरटा वाराणसी एक्सप्रेस के समय को समायोजित करने के लिए सितंबर से नवंबर के बीच लखनऊ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चंद दिनों पहले शुरू हुई नई ट्रेन 14624-23 छेहरटा वाराणसी, छेहरटा सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस की समयसारिणी फिक्स करने के लिए बेगमपुरा, बाघ एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित दर्जन भर ट्रेनों की समयसारिणी बदली जाएगी। यह समयसारिणी सितंबर से नवंबर के बीच के ट्रेनों की है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 12237 वाराणसी-जम्मूतवी बेगमपुरा एक्सप्रेस एक नवंबर से वाराणसी स्टेशन से दोपहर 12:40 बजे के स्थान पर दोपहर 12:25 बजे चलेगी। 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दो सितंबर से चारबाग स्टेशन पर रात 12:20 बजे के स्थान पर रात 12:45 बजे पहुंचेगी।
इन ट्रेनों का भी टाइम बदला?
ट्रेन संख्या 14673 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस दो नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात 12:40 बजे की जगह रात 12:30 बजे पहुंचेगी। 14649 जयनगर-अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस एक नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात 12:40 बजे की जगह रात 12:30 बजे पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस व ट्रेन संख्या 12353 हावड़ा लालकुंआ साप्ताहिक एक्सप्रेस छह नवंबर से, गाड़ी संख्या 12371 हावड़ा बीकानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट दो नवंबर से, 22541 बनारस-आनंदविहार गरीबरथ एक्सप्रेस एक नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात 12:55 बजे की रात 12:40 बजे पहुंचेगी।
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इसी क्रम में ट्रेन संख्या 54253 प्रयागराज संगम लखनऊ पैसेंजर एक सितंबर से लखनऊ स्टेशन से रात 12:30 बजे की रात 12:20 बजे रवाना होगी। 19202 अयोध्या कैंट भावनगर एक्सप्रेस तीन नवंबर से लखनऊ स्टेशन पर रात डेढ़ बजे की जगह रात 12:40 बजे तथा 12430 नई दिल्ली लखनऊ एसी एक्सप्रेस सुबह 7:25 बजे की जगह सुबह 7:35 बजे चारबाग पहुंचेगी।