रेल सेवाएं सुधरीं तो बिगड़ा उड़ानाें का संचालन, तेजस एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनाें के यात्रियों ने ली राहत की सांस
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले कई दिनों से लड़खड़ाया ट्रेनों का संचालन सोमवार को पटरी पर लौटा। तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं सोमवार को अधिक प्रभावित हो गईं। उड़ानें कई घंटों की देरी से रवाना हुईं।
तेजस एक्सप्रेस सोमवार सुबह 6:10 की जगह 6:32 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन दोपहर 1:45 बजे 1:10 घंटा की देरी से नई दिल्ली पहुंची।वापसी में नई दिल्ली से तेजस केवल एक मिनट की ही देरी से छूटी। 20922 लखनऊ-बांद्रा एक्सप्रेस रविवार को लखनऊ जंक्शन के स्थान पर मानकनगर स्टेशन से रात 8:05 बजे 1:55 घंटे की देरी से रवाना हुई।
इस ट्रेन के यात्री अपने आरंभिक स्टेशन की जानकारी के लिए परेशान होते रहे। सोमवार को सबसे अधिक 17:50 घंटा की देरी से गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हो सकी। इस ट्रेन को रविवार सुबह 8:15 बजे रवाना होना था। दरभंगा से ट्रेन के देरी से आने के कारण यह रात 1:20 बजे रवाना हो सकी। कई जिलों से यात्री गोमतीनगर स्टेशन पर सुबह ही पहुंच गए थे।
देर से आने वाली प्रमुख ट्रेनें
|ट्रेन नंबर व नाम
|देरी
|12556 गोरखधाम एक्सप्रेस
|3:10 घंटा
|12430 एसी एक्सप्रेस
|1:45 घंटा
|12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट
|1:09 घंटा
|13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल
|2:00 घंटा
|04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल
|3:40 घंटा
|20104 आजमगढ़-एलटीटी एक्सप्रेस
|10:42 घंटा
|15562 गोमतीनगर-दरभंगा अमृत भारत
|17:50 घंटा
|15561 दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत
|18:23 घंटा
लेट लतीफी का शिकार उड़ानें
|उड़ान संख्या
|कहां से कहां
|देरी
|आइएक्स-1026
|मुंबई-लखनऊ
|2:49 घंटा
|एक्सवाइ-333
|रियाद-लखनऊ
|2:03 घंटा
|क्यूपी-1524
|मुंबई-लखनऊ
|1:20 घंटा
|आइएक्स-1058
|दिल्ली-लखनऊ
|1:11 घंटा
|6ई-453
|हैदराबाद-लखनऊ
|3:16 घंटा
|7ई-7482
|जयपुर-लखनऊ
|3:41 घंटा
|6ई-6614
|दिल्ली-लखनऊ
|2:08 घंटा
|7ई-7422
|इंदौर-लखनऊ
|3:10 घंटा
|6ई-5088
|मुंबई-लखनऊ
|55 मिनट
|आइएक्स-1027
|लखनऊ-मुंबई
|2:39 घंटा
|एक्सवाइ-334
|लखनऊ-रियाद
|2:13 घंटा
|क्यूपी-1526
|लखनऊ-मुंबई
|1:16 घंटा
|आइएक्स-1617
|लखनऊ-पुणे
|1:19 घंटा
|6ई-758
|लखनऊ-दिल्ली
|3:25 घंटा
|6ई-7221
|लखनऊ-इंदौर
|3:37 घंटा
|6ई-6615
|लखनऊ-दिल्ली
|2:25 घंटा
|6ई-7027
|लखनऊ-जयपुर
|3:30 घंटा
