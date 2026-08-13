15 अगस्त पर राजधानी में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, जनभवन से पुराने लखनऊ तक इन रास्तों पर लागू रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को जनभवन में सुबह आठ बजे आयोजित झंडारोहण और शाम चार बजे होने वाले स्वल्पाहार कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। पुलिस उपायुक्त रवीना त्यागी ने बताया कि आपात सेवाओं में लगे वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर डायवर्जन में छूट दी जाएगी। इस दौरान पार्क रोड से हजरतगंज चौराहे की तरफ एकल मार्ग व्यवस्था भी निलंबित रहेगी।

यह रहेगा बदलाव बंदरियाबाग चौराहे से जनभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज की ओर नहीं जा सकेगा। वाहन गोल्फ क्लब चौराहा या एसएन ओवरब्रिज होकर जा सकेंगे।

लालबत्ती चौराहा से प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा और सिसेंडी तिराहा की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा अथवा एसएन ओवरब्रिज होकर जायेंगे।

हजरतगंज चौराहा से डीएसओ चौराहा और बंदरियाबाग चौराहा की ओर जाने वाले वाहनों को पार्क रोड चौराहा होकर जाना होगा।

रायल होटल चौराहा से सिसेंडी तिराहा, डीएसओ चौराहा, एनेक्सी तिराहा और प्रेरणा केंद्र तिराहा यातायात नहीं जा सकेगा। वाहन हजरतगंज चौराहा अथवा बर्लिंग्टन चौराहा होकर जाएंगे। मार्च पास्ट के पूर्वाभ्यास को लेकर बदला रहेगा यातायात स्वतंत्रता दिवस के मार्च पास्ट को लेकर पुराने लखनऊ के कई इलाकों में गुरुवार दोपहर दो बजे से यातायात बदला रहेगा। जरूरत पड़ने पर लोग यातायात विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।