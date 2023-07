विस्तारा एयरलाइन की उड़ान यूके-642 दोहर 325 पर 163 यात्रियों को लेकर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। यह उड़ान करीब 4.35 पर दिल्ली पहुंची तो वहां खराब मौसम के कारण एटीसी से उतरने की अनुमति नहीं दी। उड़ान को जयपुर एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया। वहीं लखनऊ-प्रयागराज इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई-7936 को निरस्त कर दिया गया।

खराब मौसम की वजह से करीब एक दर्जन उड़ानें एक से दो घंटे तक लेट हुईं।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

लखनऊ, जागरण संवाददाता। तेज बारिश और खराब मौसम का असर चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की उड़ानों पर पड़ा। लखनऊ से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइन की उड़ान को खराब मौसम के कारण जयपुर भेज दिया गया। मौसम ठीक होने पर उड़ान दिल्ली उतर सकी। लखनऊ से प्रयागराज की उड़ान को निरस्त करना पड़ा। करीब एक दर्जन उड़ानें एक से दो घंटे तक लेट हुईं। खराब मौसम के कारण क‍िया गया डायवर्ट विस्तारा एयरलाइन की उड़ान यूके-642 दोहर 3:25 पर 163 यात्रियों को लेकर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। यह उड़ान करीब 4.35 पर दिल्ली पहुंची तो वहां खराब मौसम के कारण एटीसी से उतरने की अनुमति नहीं दी। उड़ान को जयपुर एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया। वहीं, लखनऊ-प्रयागराज इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई-7936 को निरस्त कर दिया गया। इस उड़ान को शाम 5:45 बजे लखनऊ से रवाना होना था। खराब मौसम का असर लखनऊ-दिल्ली की उड़ानों पर भी पड़ा एयरलाइन ने इस उड़ान के यात्रियों के लिए दूसरी उड़ान की व्यवस्था की। उधर, खराब मौसम का असर लखनऊ-दिल्ली की उड़ानों पर पड़ा। एयर इंडिया की उड़ान एआइ-431 और एआइ-432 प्रभावित रही। आकासा एयरालइन की बेंगलुरु -लखनऊ उड़ान भी देरी से आयी।

