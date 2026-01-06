लखनऊ में दो बंद मकान और एक दुकान पर चोरों का धावा, नकदी और सामान चोरी
चोरों ने लखनऊ के इंदिरानगर, पारा और अलीगंज इलाकों में दो बंद मकानों और एक दुकान को निशाना बनाया। इंदिरानगर में राजकुमार के घर से नकदी व जेवर, किराएदार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर के अलग-अलग इलाकों में चोरों ने दो बंद मकान और एक दुकान से लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर लिए। पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने सीसी फुटेज की मदद से छानबीन शुरू की है।
इंदिरा नगर सेक्टर- नौ निवासी राजकुमार ने बताया कि 28 दिसंबर को वह बेटे के साथ हैदराबाद गए थे। उनके मकान में अधिवक्ता सचिन किराये पर रहते हैं। वह भी अपने गांव गए थे। 31 दिसंबर को पड़ोसी ने ताला टूटा देखा तो सूचना पुलिस को दी। राजकुमार के मुताबिक चोर उनके मकान से नकदी और जेवर चोरी कर ले गए। किरायेदार के कमरे से भी नकदी और गहने चोर ले गए। शिकायत पर इंदिरानगर पुलिस छानबीन में जुटी है।
उधर, पारा के सदरौना स्थित राधेबाग रेजीडेंसी निवासी सतेंद्र कुमार रावत के मकान से चोरों ने 88 हजार रुपये और जेवर पार कर दिए। अलीगंज निवासी हामिद अली की पुरनिया स्थित जनरल स्टोर से चोरों ने 60 हजार रुपये चोरी कर लिए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
