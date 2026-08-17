लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त; कई कर्मचारी घायल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

लोगों ने टीम पर पथराव करने के साथ ही तीन सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 18 भैंसों को पकड़कर ठाकुरगंज कांजी हाउस में भेजा गया।

नगर निगम की टीम रविवार सुबह पुलिस बल के साथ पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी लेकिन पशु पालकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव से भगदड़ मच गई। पथराव में नगर निगम के तीन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई कर्मचारियों को चोटें आईं।