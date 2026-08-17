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लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त; कई कर्मचारी घायल

By Ajay Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:23 AM (IST)

पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। इस घटना में तीन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई कर्मचारी घायल हुए।

नगर निगम की टीम पर हमला।

नगर निगम की टीम पर हमला।

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जागरण संवाददाता, लखनऊ। पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

लोगों ने टीम पर पथराव करने के साथ ही तीन सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 18 भैंसों को पकड़कर ठाकुरगंज कांजी हाउस में भेजा गया।

नगर निगम की टीम रविवार सुबह पुलिस बल के साथ पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी लेकिन पशु पालकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव से भगदड़ मच गई। पथराव में नगर निगम के तीन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई कर्मचारियों को चोटें आईं।

नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि पथराव से नगर निगम के सरकारी वाहन संख्या यूपी 32 डब्ल्यू एन 6007, यूपी 32 टीएन 7337 एवं यूपी 32 एनएन 2215 के आगे के शीशे टूट गए।

लगातार किए गए पथराव में नगर निगम के कई कर्मचारियों के पीठ एवं पैरों पर चोटें आईं। घटना के संबंध में प्रभारी पशु कल्याण, जोन-छह अवधेश कुमार की ओर से थाना पारा में तहरीर दी गई।

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