पेपर रोल में छिपाकर ले जा रहा था 37 किलो गांजा, एक चक्कर के मिलते थे 50 हजार; STF ने ऐसे पकड़ा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ओडिशा से पंजाब तक गांजे की तस्करी पेपर रोल ले जाने के बहाने हो रही थी। एसटीएफ और पीजीआइ पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार रात किसान पथ अंडरपास के निकट डीसीएम रोककर तलाशी ली तो पेपर रोल के बीच छिपाकर रखा गया 37 किलो गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने चालक रघुनाथ महादेव इंगोले को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के डिप्टी एसपी अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक रघुनाथ मूलरूप से लुधियाना का रहने वाला है। सूचना मिली थी कि गांजे की खेप उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सप्लाई की जा रही है। दरोगा फैजुद्दीन सिद्दीकी की टीम ने रायबरेली की ओर से आ रही डीसीएम को रोककर तलाशी ली। दो बोरियों में एक-एक किलो के 37 पैकेट मिले।