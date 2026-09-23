लखनऊ एसटीएफ का एक्शन, करोड़ों की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार; IPO में निवेश के नाम पर फंसाता था गिरोह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शेयर बाजार और विभिन्न कंपनियों के आइपीओ में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपित को एसटीएफ ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपित विवेक कुमार सिंह देहरादून के राजपुर का निवासी है और लखनऊ साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित था। जांच में अब तक 3087 ऑनलाइन शिकायतें सामने आई हैं।

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक शुधांशु शेखर के अनुसार, विवेक बीटेक (यांत्रिक अभियंत्रण) है। उसके पास से एक लैपटाप, दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड, दो राउटर और नकदी बरामद की गई है। उसे 19 सितंबर की रात राजपुर क्षेत्र स्थित फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। विवेक और उसके गिरोह के सदस्य इंस्टाग्राम पर शेयर बाजार में निवेश और विश्लेषण से संबंधित फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे।

इसके बाद निवेशकों को वाट्सएप समूहों में जोड़कर फर्जी लाभ के स्क्रीनशॉट दिखाए जाते थे। इससे निवेशकों को अधिक रकम लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। ठगी की रकम फर्जी कंपनियों के नाम से खोले गए बैंक खातों में मंगाई जाती थी।