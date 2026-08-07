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    लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर कार में लगी आग, एक व्यक्ति की जलकर मौत

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 06:25 AM (IST)

    लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर एक कार में आग लगने से दो लोग फंस गए। दमकल ने आग बुझाई, जिसमें एक व्यक्ति मृत मिला और दूसरे की पहचान जारी है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    HighLights

    1. लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर कार में लगी भीषण आग।

    2. दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, एक व्यक्ति मृत।

    3. दूसरे फंसे व्यक्ति की पहचान अभी भी जारी।

    एएनआई, लखनऊ। लखनऊ-सीतापुर हाईवे पर कार में अचानक आग लग गई, जिसमें दो लोग फंसे हुए थे। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। गाड़ी की जांच के दौरान एक व्यक्ति मृत मिला और दूसरे की पहचान की जा रही है।

    फायर स्टेशन ऑफिसर प्रशांत कुमार ने बताया कि एक गाड़ी में आग लग गई थी और उसमें दो लोग फंसे हुए थे। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हुईं।

    गाड़ियां समय पर पहुंचीं और सबसे पहले आग बुझाने का काम किया। गाड़ी की जांच करने पर एक व्यक्ति जला हुआ मिला और दूसरे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। स्थानीय पुलिस अभी मौके पर स्थिति को संभाल रही है।

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