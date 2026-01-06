Language
    ई-रिक्शे में दो महिलाओं की चेन चोरी करने वाल़ी ननद-भाभी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमीनाबाद में ई-रिक्शा से जा रही महिला और उसकी बेटी के गले से सोने की चेन चोरी करने वाली दो ननद और भाभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी की चेन, एक लॉकेट व 3800 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस चोरी में शामिल ई-रिक्शा चालक की तलाश कर रही है।

    डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि नाका रथखाना निवासी मिथिलेश जायसवाल ने बताया कि तीन जनवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे बेटी के साथ अमीनाबाद पोस्ट आफिस से रकाबगंज चौराहा जाने के लिए ई-रिक्शा पर बैठी थीं। रास्ते में रिक्शा चालक ने जान-पहचान का हवाला देते हुए उनके पास एक महिला और सामने की सीट पर दो अन्य महिलाओं को बैठा लिया।

    आरोप है कि ई-रिक्शा ओवरलोड होने के कारण वह असहज महसूस करने लगीं और अन्य महिलाएं अभद्रता करने लगीं। उन्होंने रिक्शा रोकने को कहा लेकिन चालक ने रास्ते में न रोककर सीधे रकाबगंज चौराहे पर रिक्शा रोका। वहां तीनों महिलाएं तेजी से उतरकर चली गईं। इसके बाद पीड़िता ने देखा कि उसके गले में पहनी सोने की चेन और लाकेट व बेटी के गले में पहनी सोने की चेन गायब थी।

    अमीनाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसी कैमरों की मदद से छानबीन शुरु की। सीसी फुटेज की मदद से जनाना पार्क के पास से तीन महिलाओं को पकड़ा। पकड़े गए आरोपितों में सुनीता निवासी गडौना खलीलाबाद बस्ती, किरन निवासी औरंगाबाद सलेमपुर देवरिया और अनीता निवासी ग्राम विश्करपुर गगहा गोरखपुर हैं।

    इंस्पेक्टर सुनील अजाद ने बताया कि आरोपित अनीता व सुनीता सगी बहनें और किरन उनकी भाभी हैं। आरोपितों ने कबूला कि गिरोह बनाकर चोरी करती है और दस-पंद्रह दिन बाद दूसरे जिलों में जाकर वारदात करती हैं।