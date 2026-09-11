यूपी में पांच सेक्शन और आठ रिव्यू ऑफसरों के बदले विभाग, किसे क्या मिली जम्मेदारी?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शुक्रवार को सचिवालय में तैनात पांच अनुभाग अधिकारियों और आठ समीक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण दूसरे विभागों में किया गया।

अनुभाग अधिकारी कृपा शंकर तिवारी को सहकारिता से वित्त विभाग, प्रताप नारायण खरे को खेल से सहकारिता विभाग, प्रतीक्षारत उमादत्त मिश्र को खेल विभाग, अरविंद कुमार को कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार से कृषि विभाग तथा अजय त्रिपाठी को कृषि से कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग में स्थानांतरित किया गया है।