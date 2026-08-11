लखनऊ में बिना फिटनेस की बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन खंती में गिरी, दो घायल

संवाद सूत्र, नगराम। कमालपुर बिचलिका स्थित एमएल बाल विद्या मंदिर की स्कूल वैन सोमवार को छुट्टी के बाद तमोरिया गांव के बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। कमालपुर बिचलिका-कुबहरा के कच्चे रास्ते पर पानी से भरे गड्ढे में पहिया जाने से वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई।

घटना में वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे 10 बच्चों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने किसी तरह बच्चों को निकाला और सूचना पुलिस को दी। घटना में दो बच्चों को चोटें आई हैं, अन्य की हालत ठीक है।

सोमवार दोपहर दो बजे स्कूल की छुट्टी के बाद कमालपुर बिचलिका निवासी चालक जसकरन वैन से तमोरिया गांव के बच्चों को लेकर उन्हें घर छोड़ने जा रहा था। बरसात के कारण कच्चे रास्ते पर बने गड्ढे में पानी भरा था। इसी बीच तेज रफ्तार वैन का पहिया गड्ढे में जा घुसा। वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई।

घटना के दौरान तमोरिया गांव के पांच वर्षीय आर्यन, नौ वर्षीय लक्ष्मी, शौर्य साहू, कार्तिक, शिवांशू, सौरभ, पलक, ऋषि, रूद्र, ईशी वैन में बैठे थे। वैन पलटने से बच्चे अंदर ही फंस गए। चालक मौके से भाग निकला। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला। लोगों ने सूचना पुलिस और स्कूल प्रबंधन को दी।

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घटना में बच्चों की कापी-किताबें भीगने की वजह से खराब हो गई। नगराम थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आर्यन और लक्ष्मी को मामूली चोटें आई हैं जबकि अन्य बच्चे सकुशल हैं। बच्चों को उनके परिवारजन के सुपुर्द कर दिया गया है। वैन सीज कर छानबीन की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।