लखनऊ: नाबालिग छात्रा को स्कूल ले जाने वाले ड्राइवर की घिनौनी करतूत, निकाह के बाद धर्मांतरण का बनाया दबाव; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कैंट स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ स्कूल वैन चालक मो. अनस ने अश्लील हरकत की। उसको मुस्लिम धर्म की जानकारी दे मतांतरण का दबाव बना रहा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था।

लगातार बच्ची के मोबाइल पर मैसेज भेज रहा था। मां को पता चलने पर स्थानीय थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर कैंट गुरप्रीत कौर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनस को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। साथ ही वैन को भी जब्त कर लिया है।



छात्रा की मां ने बताया कि वर्ष 2023 में स्कूल आने-जाने के लिए एक वैन लगाई गई थी। वैन चालक मो. अनस छात्रा को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ता था। आरोप है कि चालक ने छात्रा की कम उम्र और नासमझी का फायदा उठाकर उससे बातचीत करने लगा। उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद उसका मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी। आरोप है कि बातचीत के दौरान वह छात्रा से अश्लील बातें करने लगा और आपत्तिजनक संदेश भेजता था।

पीड़िता ने मां को दी जानकारी पीड़िता के मुताबिक, स्कूल ले जाते समय चालक उसे वैन में अकेले बुलाकर गलत तरीके से स्पर्श करता था। साथ ही उससे निकाह करने की बात कहते हुए मुस्लिम धर्म की जानकारी दे रहा था। उसको मतातंरण करने को कह रहा था। लगातार दबाव बनाता था। डर के कारण छात्रा ने कई दिनों तक इस संबंध में किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में उसने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। मां के मुताबिक, छात्रा ने चालक के साथ हुई वाट्सएप चैट, संदेश, वीडियो और आडियो रिकार्डिंग भी उन्हें दिखाई।

इसे देखकर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने छात्रा को आरोपित से दूरी बनाने और उससे बातचीत न करने की हिदायत दी। आरोप है कि छात्रा के दूरी बनाने के बाद चालक ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। छात्रा को धमकाया गया कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा।