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लखनऊ के IT चौराहे और चिनहट में धंसी सड़क, 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर बाइक सवार घायल

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:29 PM (IST)

लखनऊ में लोक निर्माण विभाग और जलकल विभाग की लापरवाही से सड़कें धंसने का सिलसिला जारी है, जिससे आईटी चौराहे और चिनहट में बड़े गड्ढे हो गए हैं।

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जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग व जलकल विभाग की लापरवाही के कारण राजधानी में सड़कों के धंसने का सिलसिला जारी है। आइटी चौराहे से पहले मेट्रो पुल के नीचे यह हादसा मंगलवार देर शाम को हो गया। घटना के बाद दोनों विभाग के जिम्मेदार हरकत में आ गए।

यहां दस फीट से बड़ा गड्ढा हो गया। हनुमान सेतु की तरफ से आ रहा युवक बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। इससे उसे मामूली चोटे आई हैं और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय निर्माण खंड के अभियंताओं ने बताया कि जलकल के रिसाव के कारण यह घटना हुई है।

इसी के आसपास एक साल पहले भी जलकल के रिसाव के कारण कई फीट बड़ा गड्ढा हुआ था, जिसका लीकेज बनाने में महीनों विभाग को लग गए थे और रूट डायवर्जन लंबे समय तक रहा था।

उधर चिनहट के रोलेक्स आपार्टमेंट के सामने भी एक सीवर ब्लाक के आसपास सड़क धंस गई और आठ फीट का गड्ढा हो गया।

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प्रांतीय निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ ने बताया कि दोनों ही स्थानों पर लीकेज की समस्या थी। तभी सड़क धंसी है। मेट्रो पुल के नीचे मरम्मत से जुड़ा काम करवाया जा रहा है और चिनहट के रोलेक्स अपार्टमेंट के पास जलकल को पहले लीकेज खोजना है। अभी तक विभाग लीकेज ही नहीं खोज पाया है।

लीकेज होने के बाद सड़क की मरम्मत करने का दावा लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने किया है। इससे पहले विकास नगर, मीरा बाई मार्ग, शहीद पथ के पास भी सड़क धंस चुकी हैं या फिर मिट्टी बह चुकी है।

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