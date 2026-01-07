Language
    CBI अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी को 6 घंटे तक किया 'डिजिटल अरेस्ट', पुलिस टीम ने यूं चुंगल से छुड़ाया

    By Ayushman Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:54 AM (IST)

    लखनऊ में साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी इंद्रजीत सिंह को 'डिजिटल अरेस्ट' कर छह घंटे तक डराया। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर अश्लील वीडियो ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कृष्णानगर के सिंधु नगर में साइबर अपराधियों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को छह घंटे तक डराए रखा। पीड़ित की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से बड़ा साइबर फ्रॉड होने से पहले ही मामला नाकाम कर दिया गया।

    पीड़ित इंद्रजीत सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्त हैं और सिंधु नगर में रहते हैं। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, जो दोनों विवाहित होकर बाहर रहते हैं। उनकी पत्नी कैंसर पीड़ित हैं और इलाज के सिलसिले में रिश्तेदार के यहां गई हुई थीं।

    घर में अकेले होने का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। बताया गया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले साइबर जालसाजों ने इंद्रजीत सिंह को फोन किया। कॉल करने वालों ने उन पर महिलाओं और बच्चियों को अश्लील वीडियो भेजने का झूठा आरोप लगाया।

    मुंबई के तिलक नगर से कॉल करने का हवाला देते हुए पहले उन्हें डराने की कोशिश की गई। जब पीड़ित ने सफाई दी तो आरोप और गंभीर कर दिए गए। फर्जी अधिकारी ने हवाला कारोबार से जुड़ाव का आरोप लगाते हुए नामी लोगों के नाम जोड़ दिए और फोन सर्विलांस पर होने की बात कहकर धमकाता रहा।

    लगातार दबाव और डर के बीच इंद्रजीत सिंह को छह घंटे तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखा गया। शाम के समय उन्होंने हिम्मत जुटाई और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर निकले। इसके बाद पड़ोसी के फोन से अपने एक रिश्तेदार को पूरी घटना की जानकारी दी।

    रिश्तेदार ने तत्काल कृष्णा नगर थाना पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह पुलिस टीम के साथ रात करीब नौ बजे पीड़ित के घर पहुंचे और उन्हें साइबर जालसाजों के चंगुल से मुक्त कराया।

    पुलिस की तत्परता से पीड़ित किसी बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे किसी भी फोन कॉल से डरें नहीं और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

