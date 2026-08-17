लखनऊ में बंद मकानों की रेकी कर दिनदहाड़े चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ज्वैलर्स समेत छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर में बंद मकानों से चोरी करने वाले गिरोह के छह चोरों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपितों में चोरी का माल खरीदने वाले ज्वैलर्स को भी दबोच लिया है। आरोपितों की निशानदेही पर चार चोरी की घटनाएं का राजफाश करते हुए नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कार समेत अन्य माल बरामद किया है।

पुलिस उपायुक्त डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि इंदिरानगर क्षेत्र में नौ जून, 14 जून, 31 जुलाई और 14 अगस्त को दिन के समय बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं हुई थीं। चारों मामलों में मुकदमे दर्ज कर पुलिस टीमें गिरोह की तलाश में जुटी थीं।

शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल कुछ लोग बादशाहखेड़ा नहर के पास मौजूद हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने गोमतीनगर निवासी अर्जुन पांडेय उर्फ ईशु, बहराइच के कैसरगंज निवासी मोहम्मद सिराज उर्फ राजू, इंदिरानगर निवासी बबलू उर्फ मनोज, बाराबंकी के रामनगर निवासी अरविंद यादव उर्फ धरविंद्र यादव और इंदिरानगर निवासी अखिलेश कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपितों ने बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य चार पहिया और दोपहिया वाहनों से मोहल्लों में घूमकर ऐसे मकान तलाशते थे, जिनके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद न हो। घर खाली होने की पुष्टि के बाद ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी कर लेते थे। इसके बाद माल बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे।