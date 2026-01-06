लखनऊ में एक साथ 30 स्थानों पर छापेमारी, 100 लोग की हुई पहचान; छह की हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने सोमवार को अब तक का सबसे बड़ी छापेमारी की है। पांच जोन में एक साथ कार्रवाई करते हुए 30 चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध गांजा व नकदी बरामद की। अभियान में 100 से अधिक संदिग्धों को चिन्हित किया गया है, जिनसे जुड़े नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।



संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी)कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स टीम, स्वाट टीम और संबंधित थानों की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। पुलिस आयुक्त के पास लगातार लोगों की तरफ से शिकायते मिल रही थी। उनको एकत्रित कर अलग-अलग टीम गठित की गई थी।

उनको एक साथ छापेमारी करने के लिए कहा गया, जिसमें भरवारा क्रॉसिंग, फन माल, मड़ियांव पुल, सिंगापुर माल सहित 30 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए। अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में टीमों ने एक साथ छापेमारी कर चार अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए। गोमतीनगर में विनयखंड-5 स्थित शहीदपथ पुल के नीचे से राकेश शर्मा उर्फ लम्बु को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1.140 किलोग्राम गांजा बरामद किया।

विभूतिखंड में सेबी ग्राउंड होटल के पास कूड़े वाली गली से सुमित तिवारी, सोनू मोदी और गोलू मोदी को पकड़ा गया। इनके कब्जे से 1.850 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मड़ियांव में नौबस्ता ओवरब्रिज के नीचे से चेतन शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से सबसे अधिक 2.173 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं, भूतनाथ सब्जी मंडी के पास से राशिद को 515 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया।



गिरोह का लगाया जा रहा पता

छापेमारी के दौरान सौ से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके पास से कुछ बरामद न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन उन पर टीम नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उनके अपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ कुछ मिलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।



सभी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई