लखनऊ में अखिलेश-मायावती के राजनीतिक द्वंद्व की कहानी, योगी राज में शुरू विक्रमादित्य मार्ग पुल का निर्माण

निशांत यादव, लखनऊ। विक्रमादित्य मार्ग पर मंगलवार से रेलवे ने जिस रोड ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया, वह पुल कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच राजनीतिक द्वंद का कारण बना था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए माल एवेन्यू रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवरब्रिज बना दिया था। ओवरब्रिज बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास और कार्यालय के सामने से गुजरा।

इसके बदले अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास के सामने से दिलकुशा की ओर रोड ओवरब्रिज बनाने की योजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। अब जबकि अखिलेश यादव यह आवास खाली कर चुके हैँ, भाजपा सरकार में शुरू हुए इस पुल के निर्माण ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है।

माल एवेन्यू रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने की योजना वर्ष 2003 से 2007 की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बनायी थी। हालांकि वर्ष 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपने घर के सामने पुल बनाने की योजना को रद कर दिया।

यूपीए सरकार में वर्ष 2011 के रेल बजट में मुलायम सिंह यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास के सामने से दिलकुशा तक रेलवे क्रासिंग 213 पर ओवरब्रिज बनाने की योजना स्वीकृत हो गई। माना जा रहा है कि इस योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी। एक दूसरे के घर के सामने पुल बनाने के प्रयासों से बढ़ी नाराजगी को वर्ष 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए बढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने बसपा सरकार के पुल बनाने के प्रोजेक्ट को रद करने के आदेश को वापस ले लिया।

वर्ष 2013 में करीब 44 करोड़ रुपये की लागत से मायावती के आवास और बसपा कार्यालय से सेना भर्ती मुख्यालय के सामने तक पुल बनाने का शिलान्यास हो गया। तब बसपा सुप्रीमो ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका विरोध दर्ज किया था।

सेतु निगम ने अपने हिस्से का 655.94 मीटर के हिस्से का निर्माण कर लिया, लेकिन दबाव में आया रेलवे इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। उसने रेलवे क्रासिंग के ऊपर के काम को भी सेतु निगम को सौंप दिया। तब निगम ने इस कार्य को पूरा किया और चार नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पुल का लोकार्पण किया।

मिला अखिलेश के घर के सामने पुल का बजट मायावती के घर के सामने पुल बनने के बाद अब बारी उस समय अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास के सामने पुल बनाने की थी। बसपा सरकार में भेजे गए प्रस्ताव को शामिल करते हुए रेल मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 के रेल बजट में लेवल क्रासिंग संख्या 213 पर पुल बनाने के लिए 14.64 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दे दी। इसके लिए 10 लाख रुपये की टोकन मनी आवंटित की गई। वर्ष