लखनऊ में खोला गया मुख्तार की भाभी की कोठी का ताला, गाजीपुर पुलिस ने किया था सील

जागरण संवाददाता, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की भाभी और सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की जिस कोठी को गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत सील किया था, उसे कोर्ट के आदेश पर बुधवार को नगर निगम लखनऊ ने खोल दिया।

डालीबाग में यह कोठी प्लाट संख्या 21/14 बी (क्षेत्रफल 6700 वर्गफीट) है। नगर निगम की टीम सील को खोलने पहुंची। गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश पर 28 अक्टूबर 2022 को इस कोठी को सील करते हुए गाजीपुर पुलिस की तरफ से सील किए जाने का बोर्ड भी लगाया गया था। सील कोठी को गाजीपुर पुलिस ने नगर निगम लखनऊ को सौंप दिया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही सील किया गया चैनल का ताला टूटा पाया गया।

इसके बाद नगर निगम ने फिर से ताले को लगाने के साथ उस पर कपड़ा लपेटते (लाक) लगाया था। हालांकि फरहत ने डीएम गाजीपुर को पत्र लिखकर बताया था कि अराजक तत्वों ने उसकी सील कोठी का ताला तोड़कर गृह उपयोगी व अन्य सामान चोरी कर लिया है। चोरी होने की सूचना भी उन्हें डालीबाग मोहल्ले के निवासियों ने दी है।