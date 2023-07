Lucknow News: वाट्सएप ग्रुप बनाकर करते थे प्रतिबंधित दवाओं गांजे की बिक्री, STF ने चार को किया गिरफ्तार

Lucknow News होटल राजधानी में बैठकर हुक्का पीते और नोटों की गड्डियां गिनते हुए 16 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रुपयों की कई गड्डियां थीं। एसटीएफ की टीम ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ड्रग तस्करी के गिरोह से जुड़ा है। गिरोह के लोग हेरोइन स्मैक गांजा और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और बिक्री करते हैं।

वाट्सएप ग्रुप बनाकर करते थे प्रतिबंधित दवाओं गांजे की बिक्री, STF ने चार को किया गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.