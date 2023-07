Lucknow News: 28 अगस्त तक पड़ने वाले हर सोमवार को बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, भारी वाहनों के आवागमन पर रोक

बाराबंकी लोधेश्वर तक कांवड़ यात्रा अयोध्या में चल रहे मेले के कारण लखनऊ-अयोध्या मार्ग की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डायवर्जन व्यवस्था 28 अगस्त तक पड़ने वाले हर सोमवार के एक दिन पहले से लागू रहेगी। यह जानकारी डीसीपी ट्रैफिक ने दी। सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहन भिठौली तिराहा इंजीनियरिंग कालेज चौराहा से टेढ़ी पुलिया चौराहा कुर्सी रोड बेहटा चौराहे के रास्ते किसानपथ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जाएंगे।

आज से 28 अगस्त तक पड़ने वाले हर सोमवार को बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, जागरण संवाददाता: बाराबंकी लोधेश्वर तक कांवड़ यात्रा, अयोध्या में चल रहे मेले के कारण लखनऊ-अयोध्या मार्ग की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डायवर्जन व्यवस्था 28 अगस्त तक पड़ने वाले हर सोमवार के एक दिन पहले से लागू रहेगी। यह जानकारी डीसीपी ट्रैफिक ने दी। कानपुर से आने वाले वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था कानपुर से लखनऊ के रास्ते बाराबंकी, गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को उन्नाव सीमा में ही ललऊ खेड़ा मोड़ से हैदरगढ़ के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, जैतपुर, आजमगढ़ से नेशनल हाइवे 27 से जाएंगे।

कानपुर से आने वाले वाहन जुनाबगंज से मोहनलालगंज होते हुए बछरांवा से बांये हैदरगढ़, पूर्वोंचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते जाएंगे।

आकस्मिक स्थिति में कानपुर रोड से शहीद पथ के रास्ते अहिमामऊ से दाहिने सुलतानपुर रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से भी वाहन जा सकेंगे। सीतापुर से आने वाले वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहन भिठौली तिराहा, इंजीनियरिंग कालेज चौराहा से टेढ़ी पुलिया चौराहा, कुर्सी रोड बेहटा चौराहे के रास्ते किसानपथ से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जाएंगे। इन तिथियों के एक दिन पहले से होगा डायवर्जन जुलाई माह- 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, अगस्त माह- सात अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त, 28 अगस्त।

Edited By: Shivam Yadav