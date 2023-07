श्रावण मास शिवरात्रि मुहर्रम स्वतंत्रता दिवस किसान संघ के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बिना अनुमति के रैली जनसभा और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानभवन के एक किमी के दायरे में ड्रोन इक्का तांगा और ट्रैक्टर ट्राली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में 30 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, रैली; जनसभा व धरना प्रदर्शन पर लगी रोक

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, लखनऊ : श्रावण मास, शिवरात्रि, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, किसान संघ के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बिना अनुमति के रैली, जनसभा और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानभवन के एक किमी के दायरे में ड्रोन, इक्का, तांगा और ट्रैक्टर ट्राली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रुप एडमिन को इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया है। रविवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया। 5 लोगों का एक साथ खड़े रहने पर प्रतिबंध उन्होंने बताया कि चार जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और शिवालयों में जाते हैं। वहीं, बहुत से भक्त लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी जाते हैं। मुहर्रम में मजलिसें होती हैं। स्वतंत्रता दिवस है। धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अनुमति के बाद ही होगा। इस दौरान एक स्थान में पांच से अधिक लोग एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन रूट पर तांगा, ट्रैक्टर ट्राली का आवागमन प्रतिबंधित वीवीआइपी चौराहे से बंदरियाबाग चौराहा l बंदरियाबाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा। पार्क रोड के रास्ते सिविल अस्पताल तक l सिविल अस्पताल चौराहे से हजरतगंज चौराहा l मेफेयर तिराहे से नावेल्टी चौराहे तक l नावेल्टी चौराहे से आइटीएमएस चौराहे के रास्ते बर्लिंग्टन तक l बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैंट पुल के रास्ते उदयगंज तिराहे तक l उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा से वीवीआइपी चौराहे तक

Edited By: Abhishek Pandey