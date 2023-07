Lucknow News: पुलिसकर्मी बना रहे समझौते का दबाव, दे रहे धमकी, विनीत ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी

आइएएस की तैयारी कर रहे विनीत सिंह को अवध चौराहे और मानकनगर थाने में लाठियों से पीटने वाले तीनों सिपाही समझौते का दबाव बना रहे हैं। विनीत ने बताया कि दो दिन से मामले में आरोपित सिपाही अनमोल मिश्रा और अरविंद उन्हें फोन करके माफी मांग रहे हैं। मुकदमा वापस लेने की बात कह रहे हैं। सिपाही दबाव बना रहे और धमकी दे रहे है।

पुलिसकर्मी बना रहे समझौते का दबाव, दे रहे धमकी।

Your browser does not support the audio element.