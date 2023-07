UP News: प्यार नहीं मिला तो नवविवाहिता ने पति पर करा दी FIR, नपुंसकता और प्रताड़ित करने का आरोप

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के कृष्णानगर कोतवाली में एक नवविवाहिता ने अपने पति पर प्यार न करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया। जब उसने इलाज कराने का दबाव बनाया तो उसके घरवालों ने मना कर दिया। विरोध पर धमकी दी। युवती के मुताबिक उसके पति आइटी कंपनी में नौकरी करते हैं। छह माह पूर्व उसका विवाह हुआ था।

प्यार नहीं मिला तो नवविवाहिता ने पति पर करा दी FIR, नपुंसकता और प्रताड़ित करने का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ : एक नवविवाहिता ने अपने पति पर प्यार न करने का आरोप लगाते हुए कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया। जब उसने इलाज कराने का दबाव बनाया तो उसके घरवालों ने मना कर दिया। विरोध पर धमकी दी। युवती के मुताबिक, उसके पति आइटी कंपनी में नौकरी करते हैं। छह माह पूर्व उसका विवाह हुआ था। दहेज में 15 लाख रुपये की नकदी और अन्य सामान करीब 28 लाख का था। शादी के बाद से पति प्यार नहीं कर रहे हैं। वह साथ रहने से भी घबराते हैं। संबंध नहीं बनाते हैं। फिर भी लोकलाज के कारण उनके साथ रहने के लिए तैयार थी। पति के घरवालों ने इलाज कराने से किया मना बीते दिनों पति को इलाज के लिए तैयार किया। अपोलो अस्पताल में डॉक्टर से समय लिया, जब टाइम आया तो पति के घरवालों ने मना कर दिया। उनके कहने पर पति डॉक्टर को दिखाने नहीं पहुंचे। घर लौटी तो ससुरालीजन ताने मारकर प्रताड़ित करने लगे। पति और उनके परिवारीजन ने यह जानकारी छिपाकर धोखे से शादी की। इंस्पेक्टर कृष्णानगर विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर उसके पति और ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Edited By: Abhishek Pandey