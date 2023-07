Lucknow News: ड्रोन से होगी मोहर्रम और शाही जरी के जुलूस की निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

मोहर्रम और शाही जरी के जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह व आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जुलूस के दौरान ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोहर्रम को देखते हुए पूरे शहर को 49 जोन और 109 सेक्टर में बांटा गया है।

लखनऊ, जागरण संवाददाता: मोहर्रम और शाही जरी के जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह व आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जुलूस के दौरान ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोहर्रम को देखते हुए पूरे शहर को 49 जोन और 109 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन व सेक्टर का प्रभारी पुलिस अधिकारी को बनाया गया जो 12-12 घंटे के हिसाब से पूरे इलाके में गश्त करेंगे। इसके अलावा, जुलूस के दौरान ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। इलाके में होने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर पुलिस नजर रखे हुए है। गुरुवार को निकलने वाले शाही जरी के जुलूस को देखते हुए पश्चिमी जोन को पांच जोन व 17 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिए एक डीसीपी, 15 एडीसीपी, 43 एसीपी, 73 इंस्पेक्टर, 352 दारोगा, 26 महिला दारोगा, 1142 सिपाही, 143 महिला सिपाही, जुलूस के रूट पर 112 की 28 बाइक सवार पुलिसकर्मी, 10 घुड़सवार पुलिस, 35 क्लस्टर मोबाइल, 12 क्यूआरटी, 11 कंपनी पीएसी और दो कंपनी आरएएफ बल की तैनाती की गई है।

