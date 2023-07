Lucknow News: नाबालिग चुराते थे वाहन, पूर्वांचल व नेपाल में बेचता था सरगना; पुलिस ने छह को किया गिरफ्तार

नाबालिगों से वाहन चोरी कराने वाले गिरोह का राजफाश करते हुए पुलिस ने तीन बाल अपचारी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 22 बाइकें भी बरामद हुईं हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के विषय में जानकारी जुटा रही है। गैंग का सरगना विशाल चोरी के वाहन फर्जी नंबर प्लेट और कागज बनवाकर ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों को बेच देता था।

नाबालिग चुराते थे वाहन, पूर्वांचल व नेपाल में बेचता था सरगना; पुलिस ने छह को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नाबालिगों से वाहन चोरी कराने वाले गिरोह का राजफाश करते हुए पुलिस ने तीन बाल अपचारी समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 22 बाइकें भी बरामद हुईं हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के विषय में जानकारी जुटा रही है। डीसीपी उत्तरी कासिब आब्दी ने बताया कि बाइक चोरी में इंदिरानगर निवासी विशाल उर्फ बड़ा बऊआ, सीतापुर बिसवां निवासी आसिफ और बाराबंकी निवासी कुशाल को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही तीन बाल अपचारियों को भी पकड़ा गया है। इनके पास से 22 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यह पुरानी बाइक को निशाना बनाते थे, क्योंकि उनका लाक आसानी से खोला जा सकता है। फर्जी नंबर प्लेट लगातार लोगों को बेच दी कई गाड़ियां गैंग का सरगना विशाल चोरी के वाहन फर्जी नंबर प्लेट और कागज बनवाकर ग्रामीणों और जरूरतमंद लोगों को बेच देता था। इंदिरानगर इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने बताया कि यह गैंग शहर में घूम-घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरोह में शामिल 16-17 साल उम्र के लड़कों पर बाजारों में रेकी और वाहन चुराते वक्त लोग शक नहीं करते थे। पूछताछ में सामने आया है कि यह लोग पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में बाइक बेचते थे। साथ ही कई गाड़ियां बहराइच के रास्ते नेपाल ले जाकर भी बेच चुके हैं। इन पर गौतमपल्ली, विभूतिखंड, गाजीपुर और इंदिरानगर में कई मामले दर्ज हैं।

