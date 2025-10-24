Lucknow News: लखनऊ के काकाेरी प्रकरण पर राजनीति लगातार तेज, धरना पर बैठे अयाेध्या के सांसद अवधेश प्रसाद
Kakori Case of Lucknow: घटना से आहत मंदिर संचालक रमाकांत गुप्ता से मिलने वालाें की भीड़ जुट रही है, गुप्ता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। शुक्रवार काे रमाकांत गुप्ता से मिलने भाजपा जिला अध्यक्ष विजय मौर्य और पूर्व जिला अध्यक्ष राम निवास यादव पहुंचे थे।
डिजिटल टीम, जागरण, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के काकाेरी क्षेत्र में दलित बुजुर्ग को पेशाब चटवाने के कथित आरोप में प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है।
दीपावली की रात की घटना के पीड़ित ने ही कहा कि वह पानी पी रहे थे जो गिर गया और उसे पेशाब समझकर मंदिर संचालक के पारिवारिक सदस्य ने उनसे चटवाया तथा जातिसूचक गालियां दीं। पीड़ित ने यही बात एफआइआर में भी लिखाई है। मंदिर संचालक ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक विद्वेष बताया है।
काकाेरी की घटना के चाैथे दिन भी नेतानगरी काफी एक्टिव हाे गई है। अयाेध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इस घटना के विराेध में शुक्रवार काे लखनऊ पहुंचे और पीड़ित से मिले बिना काकोरी शहीद स्मारक स्थल में धरना पर बैठ गए। घटना से आहत मंदिर संचालक रमाकांत गुप्ता से मिलने वालाें की भीड़ जुट रही है, गुप्ता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। शुक्रवार काे रमाकांत गुप्ता से मिलने भाजपा जिला अध्यक्ष विजय मौर्य और पूर्व जिला अध्यक्ष राम निवास यादव पहुंचे थे।
दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाने के आरोप की खबर प्रचारित होते ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर इसे अमानवीय कृत्य बताकर घटना की निंदा की है। मायावती और अखिलेश ने इस घटना की निंदा करने के साथ सरकार से कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित रामपाल रावत की तरफ से काकोरी थाने में दर्ज कराए गए एक मुकदमे में कहा गया है कि वह सोमवार शाम सात बजे शीतला देवी मंदिर में बैठकर पानी पी रहे थे। तभी कुछ पानी फर्श पर गिर गया था। इस बीच मंदिर संचालक परिवार के स्वामीकांत उर्फ पम्मू वहां पहुंचे और गाली देकर कहने लगे कि तुमने पेशाब की है। हमने मना किया कि पेशाब नहीं की है, पानी गिर गया है, लेकिन वह नहीं माने और जातिसूचक गालियां देते हुए गिरे हुए पानी को चटवाया। यह कहते हुए कि जुबान से चाटो, नहीं तो बहुत मारूंगा।
कई बार मना करने के बाद भी गंदगी फैलाते हो। मारने की धमकी देकर पम्मू ने लात उठा ली। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिवार को बताया तो मंगलवार को परिवार और आसपास के लोगों ने काकोरी थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया। रामपाल की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, धमकी सहित एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में स्वामीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।
