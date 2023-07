Lucknow: इंटरव्यू देने निकली युवती की हत्या, चेहरा नोंचा; मुंह में कपड़ा ठूंसा फिर गला कसकर मार डाला

Lucknow News नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकली 22 वर्षीय युवती की रविवार को नृशंस हत्या कर दी गई। गांव के बाहर चौराहे पर ई-रिक्शा चालक ने तीन साथियों के साथ उसे बैठाया। चारों उसे नादरगंज ले जाने के बजाए अमावा गांव के जंगल में ले गए। जहां उसके साथ मारपीट की शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।

इंटरव्यू देने निकली युवती की हत्या, चेहरा नोंचा; मुंह में ठूंसा कपड़ा फिर गला कसकर मार डाला

जागरण टीम, लखनऊ: नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकली 22 वर्षीय युवती की रविवार को नृशंस हत्या कर दी गई। गांव के बाहर चौराहे पर ई-रिक्शा चालक ने तीन साथियों के साथ उसे बैठाया। चारों उसे नादरगंज ले जाने के बजाए अमावा गांव के जंगल में ले गए। जहां उसके साथ मारपीट की, शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए चेहरे को नोंच डाला। सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया फिर गला कसकर मार डाला। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकली थी छात्रा घरवालों के मुताबिक बीए की छात्रा एक जगह नौकरी के लिए साक्षात्कार देने सुबह 11 बजे घर से निकली थी, इसके बाद दो बजे उनको सूचना मिली कि उसका शव बाग में मिला है। वहां से भाग रहे ई-रिक्शा चालक और उसके साथियों को ग्रामीणों ने देखा तो दौड़ा लिया। इस बीच ई-रिक्शा गड्ढे में फंस गया। ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। वहीं, उसके तीन साथी मौके से भाग निकले। दिनदहाड़े युवती की हत्या की सूचना पर डीसीपी दक्षिणी विनीत जायसवाल समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को जंगल में युवती और आरोपितों के संघर्ष के निशान भी मिले हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक ई-रिक्शा चालक बंथरा इलाके के रामदासपुर का रहने वाला रूप प्रकाश उर्फ भूरा को पुलिस हिरासत में रखा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। युवती के भाई की तहरीर पर रूप प्रकाश और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। हत्या, दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है आरोपित रूप प्रकाश के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म का मुकदमा बंथरा थाने में 2017 में दर्ज हुआ था। उसने एक साथी के साथ मिलकर किशोर के साथ दुष्कर्म किया था। वह करीब साढ़े तीन साल जेल में रहा था।

