लखनऊ के चौक कोतवाली में तैनात महिला सिपाही 30 वर्षीय साक्षी ने रविवार देर रात फैजुल्लागंज के मकान में फांसी लगा ली। सोमवार सुबह कमरे में फंदे पर शव लटका देख पति ने ससुराल वालों को जानकारी दी। साक्षी के पिता व मामा ने हत्या की आशंका जताते हुए पति और ससुरालजन पर कार्रवाई की मांग की है। 2018 में साक्षी का विवाह रजनीश से हुआ था।

लखनऊ में तैनात महिला सिपाही ने लगाई फांसी, पिता ने जताई हत्या की आशंका; बोले- 'बहादुर थी मेरी बेटी'

जागरण संवाददाता, लखनऊ : चौक कोतवाली में तैनात महिला सिपाही 30 वर्षीय साक्षी ने रविवार देर रात फैजुल्लागंज के मकान में फांसी लगा ली। सोमवार सुबह कमरे में फंदे पर शव लटका देख पति ने ससुराल वालों को जानकारी दी। साक्षी के पिता व मामा ने हत्या की आशंका जताते हुए पति और ससुरालजन पर कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मद कैमारा गांव में रहने वाले राम जीवन वर्मा के मुताबिक, बेटी साक्षी का विवाह इकबालपुर के रजनीश कुमार वर्मा से साल 2018 में किया था। रजनीश एसएसबी में सिपाही थे। दोनों एक ही स्कूल में शुरुआत से पढ़ते थे। साक्षी का चयन वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया। साक्षी की दो बेटियां हैं। फैजुल्लागंज के हनुमंतपुरम में मकान में साक्षी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। मातृत्व अवकाश पर थी साक्षी फरवरी 2023 से साक्षी मातृत्व अवकाश पर थी और एक माह से मायके में रह रही थी। दो जून को रजनीश भी छुट्टी लेकर आए थे। रविवार को वह पत्नी व दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ आए। पिता ने बताया कि सोमवार सुबह रजनीश ने फोन कर बताया कि साक्षी ने घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगा ली है। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्र ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती... जांच कराएं राम जीवन वर्मा ने बताया कि साक्षी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। बहुत बहादुर भी थी, आत्महत्या नहीं कर सकती। उसे मारकर फंदे पर लटकाया गया है। इसकी जांच के लिए मुकदमा दर्ज करवाएंगे। राम जीवन वर्मा ने कहा कि साक्षी की मौत के बाद दोनों बच्चियों की देखभाल कौन करेगा?

