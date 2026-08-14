लखनऊ में आय बढ़ाने के लिए मास्टरप्लान तैयार, लुलु मॉल के सामने अर्बन प्लाजा और शादीघर बनाएगा नगर निगम
नगर निगम लखनऊ ने लुलु मॉल के पास अपनी कीमती जमीन पर आय बढ़ाने के लिए अर्बन प्लाजा, शादी घर और व्यावसायिक निर्माण की योजना बनाई है।
HighLights
लुलु मॉल के पास जमीन पर अर्बन प्लाजा बनेगा।
नगर निगम आय बढ़ाने को शादी घर भी बनाएगा।
नगर आयुक्त ने जमीन की घेराबंदी के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ के पास लुलु माल के सामने अपनी कीमती जमीन से नगर निगम अपनी आय बढ़ाएगा। आधे से लेकर एक हेक्टेयर में यह जमीन कई टुकड़ों में है और इस पर भूमाफियाओं की भी नजरें हैं। अब नगर निगम जमीन को सुरक्षित करने के साथ ही वहां पर अर्बन प्लाजा, शादी घर के अलावा व्यावसायिक निर्माण कराएगा, जिससे जमीन भी सुरक्षित हो जाए और नगर निगम को आय भी होने लगे।
शुक्रवार को निरीक्षण पर गए नगर आयुक्त गाैरव कुमार ने जमीन को प्राइम लोकेशन की बताया और कहा, जमीन की तत्काल घेराबंदी की जाए। नगर आयुक्त ने बताया कि जमीन का उपयोग अर्बन प्लाजा, कल्याण मंडप (शादीघर) के साथ ही अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा जमीन का कुछ भाग पुरातत्व विभाग को निदेशालय बनाने के लिए दी जाएगी।
रकबे की ली जानकारी
नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, सरोजनीनगर के एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह, नगर निगम के संपत्ति प्रभारी रिपुदमन सिंह व राजस्व विभाग टीम के साथ हरिहरपुर और हसनपुर खेवली में नगर निगम की भूमि को देखा और भूमि की वर्तमान स्थिति और उपलब्ध रकबे की जानकारी ली गई।
नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि नगर निगम के हिस्से की भूमि का स्पष्ट रूप से चिह्नांकन कराया जाए और उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग, तार-वाड़ कराई जाए इसके बाद फ्रेंड कालोनी के पास स्थित नगर निगम की अन्य भूमि का भी निरीक्षण किया गया।
इस भूमि पर पहले से बाउंड्री वाल का निर्माण हो चुका है। अधिकारियों ने मौके पर भूमि की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
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दिव्यांग पार्क का निर्माण अंतिम चरण में नगर आयुक्त ने दिव्यांग पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। पार्क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पाया गया। परियोजना के शेष कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव को कार्य में तेजी लाने और जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि पार्क को जल्द से जल्द उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।
साहित्यिक पार्क के कार्यों में तेजी के निर्देश
दिव्यांग पार्क के समीप निर्माणाधीन साहित्यिक पार्क का भी नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि साहित्यिक पार्क के निर्माण कार्यों में आवश्यक तेजी लाई जाए और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए।