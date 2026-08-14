लखनऊ में आय बढ़ाने के लिए मास्टरप्लान तैयार, लुलु मॉल के सामने अर्बन प्लाजा और शादीघर बनाएगा नगर निगम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ के पास लुलु माल के सामने अपनी कीमती जमीन से नगर निगम अपनी आय बढ़ाएगा। आधे से लेकर एक हेक्टेयर में यह जमीन कई टुकड़ों में है और इस पर भूमाफियाओं की भी नजरें हैं। अब नगर निगम जमीन को सुरक्षित करने के साथ ही वहां पर अर्बन प्लाजा, शादी घर के अलावा व्यावसायिक निर्माण कराएगा, जिससे जमीन भी सुरक्षित हो जाए और नगर निगम को आय भी होने लगे।

शुक्रवार को निरीक्षण पर गए नगर आयुक्त गाैरव कुमार ने जमीन को प्राइम लोकेशन की बताया और कहा, जमीन की तत्काल घेराबंदी की जाए। नगर आयुक्त ने बताया कि जमीन का उपयोग अर्बन प्लाजा, कल्याण मंडप (शादीघर) के साथ ही अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा जमीन का कुछ भाग पुरातत्व विभाग को निदेशालय बनाने के लिए दी जाएगी।

रकबे की ली जानकारी नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, सरोजनीनगर के एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह, नगर निगम के संपत्ति प्रभारी रिपुदमन सिंह व राजस्व विभाग टीम के साथ हरिहरपुर और हसनपुर खेवली में नगर निगम की भूमि को देखा और भूमि की वर्तमान स्थिति और उपलब्ध रकबे की जानकारी ली गई।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि नगर निगम के हिस्से की भूमि का स्पष्ट रूप से चिह्नांकन कराया जाए और उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग, तार-वाड़ कराई जाए इसके बाद फ्रेंड कालोनी के पास स्थित नगर निगम की अन्य भूमि का भी निरीक्षण किया गया।