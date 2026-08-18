पुलिस पर हमले के बाद नगर निगम का बड़ा एक्शन, PAC के साथ गादियाना में छापा; 100 से ज्यादा अवैध भैंसें जब्त

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दो दिन पहले पारा क्षेत्र में अवैध डेरियों को हटाने के दौरान हुए हंगामे के बाद नगर निगम ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। दो दिन पहले की कार्रवाई में डेयरी संचालकों ने नगर निगम के साथ पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

एक सिपाही को पकड़कर भी पीटा गया था और नगर निगम के कर्मचारियों पर भी हमला हुआ था। इस मामले में नगर निगम की तरफ से डेयरी संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस हमले का जवाब देने के लिए नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह भारी मात्रा में पुलिस और पीएसी बल के साथ गादियाना क्षेत्र में कार्रवाई चालू की। सौ से अधिक भैंसों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। भारी मात्रा में पुलिस बल होने के कारण विरोध नहीं हो सका। इस इलाके में कई सालों से अवैध डेयरी चल रही है और सड़कों पर गोबर भरा रहता है।

18 भैंसें पकड़ी गई थीं लोगों का आना-जाना भी नहीं हो पाता है। दबंग डेयरी संचालकों की तरफ से पूर्व में हुए हमले के कारण नगर निगम भी मौन रहता था लेकिन इधर शिकायतें बढ़ने के बाद दो दिन पहले नगर निगम ने यह कार्रवाई की थी लेकिन विरोध के चलते और हमला होने से 18 भैंस ही पकड़ी गई थीं।

उधर, मंगलवार सुबह छह बजे से हुई इस कार्रवाई की सूचना मिलने पर महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौके पर पहुंचीं और खुद कार्रवाई की अगुवाई की। उधर, पारा क्षेत्र में पथराव कर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना के दिन ही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद अब पुलिस ने 13 से अधिक नामजद आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी कमलेश दीक्षित ने स्पष्ट किया कि अराजकता फैलाने और पुलिस-प्रशासन की टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पारा पुलिस ने सोमवार को खुशबून और आफरीन को गिरफ्तार किया था। दोनों अब्बास की पुत्रियां और गादियाना, आदर्श विहार की रहने वाली हैं। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दरअसल, बुद्धेश्वर क्षेत्र में नगर निगम की टीम पशुओं को पकड़ने पहुंची थी।

टीम ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और नगर निगम कर्मचारियों व सरकारी वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया गया। हालात इस कदर बिगड़े कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा।

पथराव में नगर निगम के कई कर्मचारी और बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल घायल हुए थे। साथ ही एक सिपाही की गर्दन दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया गया था। उपद्रवियों ने सरकारी वाहनों को भी निशाना बनाया और चार वाहनों के आगे के शीशे तोड़ दिए।