    यूपी में तेज रफ्तार कार ने भैंस चरा रहे युवक को रौंदा, सिर धड़ से हुआ अलग; कार के उड़े परखच्चे

    By Ayushman Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:13 AM (IST)

    लखनऊ के दुबग्गा में आउटर रिंग रोड पर एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से भैंस चरा रहे 20 वर्षीय युवक रामानंद यादव को रौंद दिया। हादसे में युवक का सिर धड़ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मृतक रामानंद यादव उर्फ गोलू की फाइल फोटो और क्षतिग्रस्त कार

    जागरण टीम, लखनऊ। दुबग्गा इलाके में स्थित आउटर रिंग रोड की सर्विस लेन पर सोमवार शाम नाबालिग ने तेज रफ्तार में कार से भैंस चरा रहे युवक को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    दुर्घटना में तीन भैंसों की भी मौत हो गई, जबकि कार सवार दोनों नाबालिगों को निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित परिवारीजन और ग्रामीणों ने शव रखकर आउटर रिंग रोड पर जाम लगा दिया, जिससे कई किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर सभी माने।

    बनिया खेड़ा गांव निवासी मजदूर लल्लन यादव का 20 वर्षीय बेटा रामानंद यादव उर्फ गोलू इंटरमीडिएट का छात्र था। सोमवार शाम वह बनिया खेड़ा गांव मोड़ के पास आउटर रिंग रोड की सर्विस लेन के किनारे भैंस चरा रहा था। इसी दौरान हरदोई रोड की ओर से आउटर रिंग रोड पर आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित हो गई और रामानंद को रौंदते हुए आगे बढ़ गई।

    67604985

    टक्कर की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार का एक पहिया भी निकल गया और वाहन करीब 100 मीटर दूर जाकर रुका। हादसे में कार चला रहे दोनों नाबालिग भी घायल हो गए। राहगीरों और आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस व परिवारीजन को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिवारीजन और ग्रामीण घटना से आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मृतक का शव आउटर रिंग रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती घायल चालक और उसके साथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल पर लाठी-डंडों के साथ धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की।

    67604988

    मौके पर पहुंची दुबग्गा और काकोरी पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए स्थिति पर काबू पाया और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई व मुआवजे का आश्वासन देकर शांत कराया, लेकिन इसके बावजूद शव रखकर जाम जारी रहा।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार 100 से अधिक थी। यह भी बताया जा रहा है कि वह मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चला रहा था। हादसे के बाद कार की क्षतिग्रस्त हालत देख लोग सहम गए। मृतक के परिवार में पिता लल्लन यादव, मां सुनीता यादव, एक छोटा भाई छोटू और तीन बहनें हैं।

