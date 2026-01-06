यूपी में तेज रफ्तार कार ने भैंस चरा रहे युवक को रौंदा, सिर धड़ से हुआ अलग; कार के उड़े परखच्चे

जागरण टीम, लखनऊ। दुबग्गा इलाके में स्थित आउटर रिंग रोड की सर्विस लेन पर सोमवार शाम नाबालिग ने तेज रफ्तार में कार से भैंस चरा रहे युवक को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना में तीन भैंसों की भी मौत हो गई, जबकि कार सवार दोनों नाबालिगों को निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित परिवारीजन और ग्रामीणों ने शव रखकर आउटर रिंग रोड पर जाम लगा दिया, जिससे कई किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। दो घंटे चले प्रदर्शन के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर सभी माने।

बनिया खेड़ा गांव निवासी मजदूर लल्लन यादव का 20 वर्षीय बेटा रामानंद यादव उर्फ गोलू इंटरमीडिएट का छात्र था। सोमवार शाम वह बनिया खेड़ा गांव मोड़ के पास आउटर रिंग रोड की सर्विस लेन के किनारे भैंस चरा रहा था। इसी दौरान हरदोई रोड की ओर से आउटर रिंग रोड पर आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित हो गई और रामानंद को रौंदते हुए आगे बढ़ गई।

टक्कर की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार का एक पहिया भी निकल गया और वाहन करीब 100 मीटर दूर जाकर रुका। हादसे में कार चला रहे दोनों नाबालिग भी घायल हो गए। राहगीरों और आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस व परिवारीजन को सूचना दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिवारीजन और ग्रामीण घटना से आक्रोशित हो उठे। उन्होंने मृतक का शव आउटर रिंग रोड पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती घायल चालक और उसके साथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल पर लाठी-डंडों के साथ धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की।

मौके पर पहुंची दुबग्गा और काकोरी पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए स्थिति पर काबू पाया और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई व मुआवजे का आश्वासन देकर शांत कराया, लेकिन इसके बावजूद शव रखकर जाम जारी रहा।