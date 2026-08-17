गो स्मार्ट कार्ड होंगे बंद, अब एक ही NCMC Card से पूरे देश की मेट्रो और बसों में कर सकेंगे सफर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मेट्रो में गो स्मार्ट कार्ड से सफर करने वाले यात्री उसे बदलकर निशुल्क नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ले सकेंगे। लखनऊ मेट्रो ने अपने सभी स्टेशनों पर सोमवार को एक्सचेंज विंडो खोल दिया है। यात्रियों को इन काउंटर पर 30 दिनों के भीतर पुराने कार्ड को जमा करके नया एनसीएमसी कार्ड लेना होगा। इस कार्ड को बदलने से पहले यात्रियों को उसके मौजूदा बैलेंस को खत्म करना होगा।

लखनऊ मेट्रो में एक महीने के बाद पुराने कार्ड मान्य नहीं होंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक नार्थ -साउथ कारिडोर पर प्रतिदिन लगभग 89 हजार यात्री सफर करते हैं। लखनऊ मेट्रो ने डेढ़ लाख गो स्मार्ट कार्ड बनाए हैं। इसमें से 85 हजार गो स्मार्ट कार्ड सक्रिय हैं। इस बीच 21 जुलाई को यूपीएमआरसी ने एनसीएमसी को लांच कर दिया है।

मिलेंगी ये सेवाएं इस कार्ड का उपयोग देश की अन्य मेट्रो, बसों, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है। इसके लिए दूसरे शहरों में भी यात्रा के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौजूदा कार्ड की व्यवस्था की तरह ही लखनऊ मेट्रो में हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अब तक 10 हजार एनसीएमसी जारी हो गए हैं।