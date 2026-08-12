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    अब लखनऊ में मेट्रो यात्रियों का सफर होगा आसान, स्टेशनों से डेस्टिनेशन तक मिलेगी इलेक्ट्रिक फीडर सेवा; ये होगा किराया

    By Nishant Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:12 PM (GMT+05:30)

    लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक फीडर सेवा शुरू हो गई है, जो दो स्टेशनों को चार रूटों से जोड़ेगी। यह सेवा सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक 15 से ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. लखनऊ मेट्रो को मिली नई इलेक्ट्रिक फीडर सेवा।

    2. दो स्टेशनों से चार रूटों पर उपलब्ध होगी सेवा।

    3. किराया 15 से 50 रुपये, सुरक्षा सुविधाओं से लैस।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मेट्रो स्टेशन तक आने और वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब यात्रियों को फीडर सेवा भी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपाेरेशन ने लखनऊ मेट्रो की राइडरशिप बढ़ाने के लिए दो मेट्रो स्टेशनों को चार अलग-अलग रूट की फीडर सेवा से जोड़ दिया है। यह सेवा बुधवार शाम से शुरू हो गई । इसका किराया 15 से 50 रुपये के बीच होगा।

    इलेक्ट्रिक फीडर वाहन सेवा का नाम अंजनेय रखा गया है। यह सेवा सुबह छह से रात 10:30 बजे तक उपलब्ध होगी। यात्री तय रूट पर चलने वाली फीडर सेवा से मेट्रो स्टेशन पहुंच सकेंगे। चार मेट्रो स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद वह फीडर सर्विस से उस रूट पर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

    फीडर सर्विस वाहन में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। वाहनों में एसओएस आपातकालीन सुविधा, इन-व्हीकल निगरानी कैमरा और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक वाहन में 10 से 12 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।

    इन स्टेशनों से यहां के लिए मिलेंगी सेवा

    बीआर -03 -अमौसी मेट्रो स्टेशन : नादरगंज चौराहा, हैदरी चौराहा, ग्वारी , सरोजनीनगर, स्कूटर इंडिया, बंथरा
    बीआर-04 - इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन : पालीटेक्निक चौराहा, अवध बस स्टैँड, हुसड़िया, इकाना स्टेडियम, अहिमामऊ, लुलु माल, उतरेटिया
    बीआर-08 - इंदिराानगर मेट्रो स्टेशन : पालीटेक्निक चौराहा, कमता, चिनहट तिराहा, मटियारी चौराहा, बीबीडी, तिवारीगंज, अनौरा कला अंडरपास
    आर-18 -इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन : पालीटेक्निक चौराहा, वेब माल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, कठौता चौराहा, तकवा चौराहा, डिवाइन अस्पताल, दयाल, गोमतीनगर रेलवे स्टेशन, मंत्री आवास, लोहिया पथ, अयोध्या रोड, एचएएल

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    प्रधानमंत्री ने की थी अपील

    ईरान-इजरायल व अमेरिका युद्ध के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर छाए वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेट्रो जैसी सार्वजनिक यातायात के साधनों का अधिक उपयोग करने की अपील की थी। उनकी अपील के बाद लखनऊ मेट्रो की राइडरशिप प्रतिदिन 80 से बढ़कर 89 हजार तक हो गई।

    हालांकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक करीब 23 किलोमीटर के नार्थ-साउथ कारिडोर पर फीडर सर्विस न होने से अब भी यह सेवा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। इस रूट पर प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख यात्रियों के सफर करने का लक्ष्य था।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शासन में फीडर सेवा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। लखनऊ मेट्रो प्रशासन ने 26 रूटों पर फीडर सर्विस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। फीडर सर्विस उपलब्ध कराने वाली कई कंपनियों ने लखनऊ मेट्रो प्रशासन से संपर्क किया है।

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    इसी में से एक सेवा का शुभारंभ दो मेट्रो स्टेशनों से हो रहा है। इससे पहले महिला राइडरशिप वाली बाइक टैक्सी का शुभारंभ किया गया था।