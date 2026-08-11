लखनऊ में शादीशुदा महिला को विधवा बताकर बनाया फर्जी बायोडाटा, किया वायरल, रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अलीगंज इलाके में शादीशुदा महिला को विधवा बताकर जालसाजों ने फर्जी बायोडाटा तैयार कर उसके पिता के वाट्सएप पर भेज दिया। दो नंबर से भेजे गए बायोडाटा में आरोपित ने गलत जानकारियां दर्ज कर ली। पिता ने अलीगंज थाने में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

सेक्टर-ई स्थित चंद्रलोक निवासी 75 वर्षीय कृष्ण मुरारी ने बताया कि दो अगस्त की शाम 4:24 और 5:13 बजे अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उनके वाट्सएप पर संपर्क किया गया। बातचीत में आरोपित संजीव मिश्रा व कुसुम मुगदल ने उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में जानकारी मांगी।

कृष्ण मुरारी ने उन्हें बताया कि बेटी रुचि शर्मा की शादी हो गयी है। इसके बाद भी कुछ देर बाद बेटी का बायोडाटा वाट्सएफ पर भेज दिया गया। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गयी। पीड़ित ने बताया कि बायोडाटा में बेटी को विधवा बताकर ब्राह्मण-कान्यकुब्ज समाज में रिश्ते के लिए उपलब्ध दर्शाया गया था, जिसमें जन्मतिथि, एमए-बीएड, दो लाख रुपये वार्षिक आय और तीनों भाइयों के डाक्टर होने समेत अन्य जानकारियां दर्ज थीं।

साथ ही तलाकशुदा, विधुर या अविवाहित के लिए जाति बंधन नहीं होने की बात भी लिखी गई थी। कृष्ण मुरारी ने बताया कि उनकी बेटी रूचि की शादी 20 अप्रैल 2024 को दीपक शर्मा से हुई थी। उनकी एक वर्ष दो माह की बेटी भी है। आरोप है कि आरोपितों ने फर्जीवाड़ा तैयार कर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की साजिश बताया है।

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