Lucknow Mango Festival: सीएम योगी आज करेंगे आम महोत्सव का उद्घाटन, वेरैटी725 वैरायटी का किया जाएगा प्रदर्शन

प्रदेश में आम का उत्पादन बढ़ाने की नीतियां।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में आम का उत्पादन बढ़ाने, आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों को साधने के लिए लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में तीन दिवसीय आम महोत्सव-2023 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करेंगे। महोत्सव में आम की 725 प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्यान, कृषि विपणन, एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आम महोत्सव में स्टेकहोल्डर, राज्य सरकार एवं आम कृषक को एक मंच पर लाकर प्रदेश में आम का उत्पादन बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता के आम के निर्यात की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ ही उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि आम महोत्सव में प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा व अन्य प्रदेशों के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान-बागवान, स्टेकहोल्डर, निर्यातक भाग लेगे। आम प्रतियोगिता के तहत विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया जायेगा। सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

