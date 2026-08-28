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परिवार से आहत युवक ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाई जान

By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:18 PM (IST)

लखनऊ के कृष्णानगर में परिवार से आहत एक युवक ने नहर में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. युवक ने परिवार से आहत होकर नहर में लगाई छलांग।

  2. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य किया।

  3. तैराक की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कृष्णानगर क्षेत्र के भोला खेड़ा में बुधवार देर रात परिवारजन से आहत एक युवक ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगा दी।

युवक को नहर में डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना देर किए तैराक को नहर में उतारा और रस्सी के सहारे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालत सामान्य होने पर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक, बुधवार रात करीब 11:30 बजे कन्नौसी पुल के पास भोला खेड़ा में युवक के नहर में कूदने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तैराक की मदद से युवक को बाहर निकाला।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम शनि तिवारी पुत्र स्वर्गीय लाल बहादुर तिवारी निवासी मौंदा, सरोजनीनगर बताया। युवक का आरोप था कि परिजन उसे अपना मानकर सम्मान नहीं देते हैं। इसी बात से आहत होकर उसने नहर में छलांग लगाई थी।

पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया और उसे उनके सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने बताया कि शनि शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। वह जयपुरिया स्कूल के पास बाटी-चोखा की दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करता है।