लखनऊ में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, अश्लील Video तैयार कर बदमाशों ने हड़पे 12 हजार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट में निजी कंपनी कर्मी को आनलाइन फ्रैंड ने मिलने के बहाने कमरे पर बुलाया। आरोपित व उसके दो दोस्तों ने बंधक बनाकर पीटा। फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12,800 रुपये वसूल लिए। और 14 हजार रुपये जल्द देकर वीडियो डिलीट कराने की बात कही। चिनहट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

गाेंडा निवासी 24 वर्षीय युवक मटियारी स्थित बीसीसी ग्रीन अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व आनलाइन कुणाल तिवारी निवासी मटियारी से जान-पहचान हुई थी। उसके बाद करीब दो वर्ष तक वे लखनऊ से बाहर नौकरी करते रहे। इस दौरान उनकी बातचीत नहीं हुई। लखनऊ में दोबारा जाब लगने पर वे वापस लौट आए। 14 अगस्त को मैसेज पर उनकी व कुणाल की बात हुई।

वीडियो वायरल करने की धमकी मुलाकात के लिए वे मटियारी में कुणाल के रूम पर गए। बातचीत के दौरान ही वहां दो युवक आए और गलत काम करने का आरोप लगाकर पीटने लगे। धमकाकर गलत काम करने की बात कहलवाते हुए वीडियो बना दिया। उसके बाद ब्लैकमेल कर रुपये की मांग की। रुपये न मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।