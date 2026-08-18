लखनऊ में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, अश्लील Video तैयार कर बदमाशों ने हड़पे 12 हजार
लखनऊ के चिनहट में एक निजी कंपनी कर्मी को ऑनलाइन दोस्त ने बुलाकर बंधक बनाया और पीटा। आरोपितों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 12,800 रुपये वसूले, पुलिस ने मामला दर्ज किया।
HighLights
ऑनलाइन दोस्त ने निजी कंपनी कर्मी को बुलाया।
बंधक बनाकर पीटा और आपत्तिजनक वीडियो बनाया।
ब्लैकमेल कर 12,800 रुपये वसूले, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट में निजी कंपनी कर्मी को आनलाइन फ्रैंड ने मिलने के बहाने कमरे पर बुलाया। आरोपित व उसके दो दोस्तों ने बंधक बनाकर पीटा। फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12,800 रुपये वसूल लिए। और 14 हजार रुपये जल्द देकर वीडियो डिलीट कराने की बात कही। चिनहट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गाेंडा निवासी 24 वर्षीय युवक मटियारी स्थित बीसीसी ग्रीन अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व आनलाइन कुणाल तिवारी निवासी मटियारी से जान-पहचान हुई थी। उसके बाद करीब दो वर्ष तक वे लखनऊ से बाहर नौकरी करते रहे। इस दौरान उनकी बातचीत नहीं हुई। लखनऊ में दोबारा जाब लगने पर वे वापस लौट आए। 14 अगस्त को मैसेज पर उनकी व कुणाल की बात हुई।
वीडियो वायरल करने की धमकी
मुलाकात के लिए वे मटियारी में कुणाल के रूम पर गए। बातचीत के दौरान ही वहां दो युवक आए और गलत काम करने का आरोप लगाकर पीटने लगे। धमकाकर गलत काम करने की बात कहलवाते हुए वीडियो बना दिया। उसके बाद ब्लैकमेल कर रुपये की मांग की। रुपये न मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
बदनामी से बचने के लिए पीड़ित ने दोस्तों से आनलाइन 12 हजार रुपये मांगकर आरोपितों को दिए। आरोपितों ने धमकाया कि 24 अगस्त तक 14 हजार और दो। उसके बाद ही वीडियो डिलीट करेंगे। धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल करने के साथ ही उसे मार देंगे। बंधक बनाकर आरोपित उसे अंधेरे में शिवपुरी चौराहे पर छोड़कर भाग गए। बंधनमुक्त होने के बाद पीड़ित ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपित कुणाल के ही परिचित अनूप सिंह और हर्ष हैं।
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आरोपितों ने साजिश के तहत उसके साथ ऐसा किया। पीड़ित की शिकायत पर चिनहट पुलिस ने तीनों के खिलाफ विश्वासघात, मारपीट व धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़ित ने आरोपितों के मोबाइल नंबर सौंपे हैं। सर्विलांस की मदद से उन्हें ट्रेस किया जा रहा है।