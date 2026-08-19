लखनऊ में तलवार और बेसबॉल बैट से युवक पर हमला, स्कॉर्पियो चढ़ाकर मारने की कोशिश; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। फैजुल्लागंज निवासी युवक पर पांच लोगों ने तलवार और बेसबाल बैट से हमला किया। भागने का प्रयास करने पर आरोपितों ने उसे स्कार्पियो से टक्कर मारी फिर दो बार उसके ऊपर कार चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया। पीड़ित ने मड़ियांव थाने में तीन नामजद सहित दो अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।



फैजुल्लागंज के गौरभीट निवासी हर्षित सिन्हा का आरोप है कि 17 अगस्त की रात डेढ़ बजे प्रशांत शुक्ला ने फोन कर मिलने बुलाया। हर्षित पहुंचा तो प्रशांत के साथ प्रज्जवल मिश्रा, पियूष यादव और दो अन्य लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि हर्षित के पहुंचते ही तो उसे धमकाते हुए पांचों ने कहा कि दद्दा के कहने पर उसकी बेल कराई और अब उनके ही काम नहीं सुन रहा है।

इसके बाद प्रशांत ने लोहे की तलवार, प्रज्जवल ने बेसबाल बैट से हमला कर दिया। बचने के लिए वह मेहंदी लान की तरफ भागा तभी आरोपितों ने अपनी स्कार्पियो से उसे टक्कर मार दी। वह नीचे गिर गया तो दो बार उसके ऊपर स्कार्पियो चढ़ाई गई।