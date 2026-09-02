लखनऊ शहर में घर बसाने का एक और मौका, एलडीए ने नई आवासीय योजनाओं का बजट किया दोगुना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर की प्रस्तावित नई आवासीय योजनाओं में अब धन बाधा नहीं बनेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूमि खरीद का बजट दोगुणा कर दिया है। यह रुपये नैमिष नगर, वरुण विहार और वशिष्ठ नगर जैसी नई योजनाओं के लिए भूमि खरीद पर खर्च होगा।

नई आवासीय योजनाओं के लिए भूमि खरीद का बजट 1750 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये किया गया है, क्योंकि 29 जुलाई तक ही इस मद में 1391.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। नई टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं रफ्तार दिलाने के लिए कई प्रस्तावों को एलडीए बोर्ड ने मंजूरी दिया है। वशिष्ठ नगर आवासीय योजना के लिए 416.03 हेक्टेयर भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए शासन ने 390 करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसे ही एलडीए गोमती नगर विस्तार, विराजखंड, बसंत कुंज व ऐशबाग योजना में बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराएगा।