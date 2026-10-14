लखनऊ में काकोरी की चार छात्राओं ने निभाई बड़ी जिम्मेदारी, एक दिन की निदेशक बन परखी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कक्षा आठ में पढ़ने वाली मुस्कान, सरिता और साक्षी के साथ कक्षा सात की राधिका बुधवार को जब मध्याह्न भोजन प्राधिकरण पहुंचीं तो उनके सामने सिर्फ निदेशक की कुर्सी पर बैठने का अवसर नहीं था, बल्कि प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी समझने का भी मौका था।

मिशन शक्ति के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), काकोरी लखनऊ की इन चार छात्राओं ने एक दिन की निदेशक बनकर प्रशासनिक कामकाज को करीब से जाना और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के सुझाव दिए। छात्राओं ने स्पष्ट किया कि बच्चों को भोजन देने के साथ उसकी स्वच्छता और पौष्टिकता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने विद्यालयों के किचन शेड में सफाई के मानकों का पालन कराने, बच्चों की संख्या के अनुसार भोजन तैयार करने और रसोइयों को स्वच्छता व पोषण प्रबंधन का नियमित प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।