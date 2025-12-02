यूपी के युवाओं को नौकरी देंगी 29 कंपनियां, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 ट्रेनी का भी होगा चयन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइटीआइ पास युवाओं को नौकरी देने के लिए छह दिसंबर काे अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी। यहीं नही 512 युवाओं को अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा।

प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर मेला लगाया जा रहा है। मेले में 29 कंपनियां भाग लेंगी और 1500 से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।