Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के युवाओं को नौकरी देंगी 29 कंपनियां, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 ट्रेनी का भी होगा चयन

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज में 6 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी और 512 क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइटीआइ पास युवाओं को नौकरी देने के लिए छह दिसंबर काे अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा। 29 कंपनियां 1500 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी। यहीं नही 512 युवाओं को अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर मेला लगाया जा रहा है। मेले में 29 कंपनियां भाग लेंगी और 1500 से अधिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

    पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 512 प्रशिक्षार्थियों का भी चयन होगा। आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, बीमा, तकनीकी सेवाएं, मार्केटिंग, टेलीकाम, ई-कामर्स और सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में युवाओं काे नौकरी का अवसर दिया जाएगा। प्लेसमेंट प्रभारी एमए खान ने बताया कि डिप्लोमा, बीटेक, इंटर व स्नातक पास युवा मेले में भाग ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से मेला लगेगा।