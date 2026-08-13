लखनऊ : सरकारी जमीन पर बने चर्च पर बुलडोजर का साया, प्रशासन ने चस्पा किया नोटिस, 7 दिन में कब्जा हटाने का अल्टीमेटम

जागरण टीम, लखनऊ। मोहनलालगंज के भदेसुवा के नयाखेड़ा गांव में सरकारी नवीन परती की जमीन पर अवैध कब्जा कर चर्च बनाए जाने के मामले में तहसील प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई आगे बढ़ाई।

टीम ने सेंट स्टीफन बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च परिसर पर नोटिस चस्पा कर एक सप्ताह के भीतर सरकारी जमीन से कब्जा स्वयं हटाने की चेतावनी दी है। कब्जा न हटाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। इस चर्च में बीते 20 वर्ष से चंगाई सभा लगाकर आम लोगों का मतांतरण करवाया जा रहा था।



तहसील प्रशासन की ओर से तीन दिन तक की गई पैमाइश के बाद बुधवार को सामने आया था कि चर्च का निर्माण सरकारी नवीन परती की जमीन पर किया गया है। जांच में गाटा संख्या 730 में दर्ज 0.784 हेक्टेयर जमीन नवीन परती के रूप में दर्ज मिली। इसके बाद तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी थी। गुरुवार को टीम दोबारा गांव पहुंची और चर्च पर नोटिस चस्पा किया।

नोटिस में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही निर्धारित अवधि में कब्जा न हटाने पर प्रशासन की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम आकाश सिंह ने बताया कि तहसीलदार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कब्जेदारों के विरुद्ध वाद दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।



हंगामे के बाद शुरू हुई थी जांच