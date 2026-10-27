लखनऊ में मतांतरण कराकर की शादी, फिर दहेज के लिए घर से निकाला; पति के खिलाफ दर्ज हुआ केस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। फैजुल्लागंज में रहने वाली महिला ने पति पर मतांतरण कराकर शादी करने और बाद में दहेज के लिए घर से निकालने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर मड़ियांव थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

पीड़ित महिला कल्पना यादव के अनुसार, अयोध्या के शांतीपुर रामपुर सरहा गांव के श्यामदीप यादव उर्फ दीपक यादव ने मतांतरण कराकर जून 2026 में प्रेम विवाह किया। दोनों के सात साल का एक बेटा है। दोनों पहले बालागंज में किराए के मकान में रहते थे। बाद में फैजुल्लागंज में किराए के मकान में रहने लगे। महिला का आरोप है कि अब पति दहेज में पैसे मांग रहा है।