लखनऊ में लखनऊ में स्वाइन फ्लू और वायरल बुखार का खतरा बढ़ा, डॉक्टरों की छुट्टी रद

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। स्वाइन फ्लू तथा वायरल व मौसमी बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण सरकारी चिकित्सालयों और मेडिकल कालेजों के डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अस्पतालों की क्षमता के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में फ्लू पीड़ितों के लिए 10 से 20 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है।

शनिवार को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डीजीएमई (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा) सभागार में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि अपरिहार्य कारण के बिना डाक्टर, मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) और पैरामेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाएगी। शासन की अनुमति के बिना स्वीकृत अवकाश निरस्त माना जाएगा। किसी मरीज के अस्पताल से लौट आने की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

दवाइयां पर्याप्त हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय पर जांच कराएं। प्रदेश हाई अलर्ट पर है। बैठक में सभी 75 जिलों के सीएमओ और सीएमएस वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। पाठक ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सरकारी अस्पताल में स्क्रीनिंग काउंटर सक्रिय किए जाएं और आइसोलेशन वार्ड तुरंत खोले जाएँ। मास्क, सैनिटाइजर और बुखार प्रोटोकाल अनिवार्य होंगे। जांच, दवा और बिस्तर हर हाल में उपलब्ध रहें। लखनऊ के बड़े अस्पतालों में 25-25 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएं।