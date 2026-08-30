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लखनऊ में लखनऊ में स्वाइन फ्लू और वायरल बुखार का खतरा बढ़ा, डॉक्टरों की छुट्टी रद

By Parvez Ahmad Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:29 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू और वायरल बुखार की तैयारियों की समीक्षा की, जिसके बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की ...और पढ़ें

अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सांकेतिक तस्वीर

अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गईं।

  2. अस्पतालों में 10-20 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड बनेंगे।

  3. निजी लैबों को स्वाइन फ्लू रिपोर्ट प्रतिदिन देनी होगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। स्वाइन फ्लू तथा वायरल व मौसमी बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण सरकारी चिकित्सालयों और मेडिकल कालेजों के डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अस्पतालों की क्षमता के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में फ्लू पीड़ितों के लिए 10 से 20 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है।

शनिवार को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डीजीएमई (महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा) सभागार में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक में कहा कि अपरिहार्य कारण के बिना डाक्टर, मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) और पैरामेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाएगी। शासन की अनुमति के बिना स्वीकृत अवकाश निरस्त माना जाएगा। किसी मरीज के अस्पताल से लौट आने की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

दवाइयां पर्याप्त हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय पर जांच कराएं। प्रदेश हाई अलर्ट पर है।

बैठक में सभी 75 जिलों के सीएमओ और सीएमएस वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। पाठक ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सरकारी अस्पताल में स्क्रीनिंग काउंटर सक्रिय किए जाएं और आइसोलेशन वार्ड तुरंत खोले जाएँ। मास्क, सैनिटाइजर और बुखार प्रोटोकाल अनिवार्य होंगे। जांच, दवा और बिस्तर हर हाल में उपलब्ध रहें। लखनऊ के बड़े अस्पतालों में 25-25 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएं।

निजी अस्पतालों और पैथ लैबों से सहयोग की अपील करते हुए निर्देश दिया गया कि स्वाइन फ्लू आदि की पांजिटिव रिपोर्ट की जानकारी शासन को तुरंत भेजी जाए। संक्रमितों के यात्रा इतिहास की जांच की जाए। दिल्ली-एनसीआर से जुड़े जिलों में यदि कोई रोगी मिलता है तो उसकी यात्रा हिस्ट्री की पूरी जांच की जाए। आवश्यकता पड़ने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाए। बलरामपुर अस्पताल में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मृत्यु और नए मामलों के बाद निगरानी तेज कर दी गई है।

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समीक्षा बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने पुनः अधिकारियों के साथ बैठक की। बीते चार वर्षों में अगस्त से नवंबर तक फैलने वाली बीमारियों के आंकड़ों की समीक्षा की तथा प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली। इसके बाद मुख्य चिकित्साधिकारियों और मंडलों में तैनात अपर महानिदेशक स्वास्थ्य को अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य तैयारियों की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।