लखनऊ में जाली पहचान पत्रों की मदद से होम लोन लेकर 1.87 करोड़ की ठगी, 18 पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नैनीताल बैंक की डालीगंज शाखा से फर्जी दस्तावेजों और जाली पहचान पत्रों की मदद से जालसाजों ने नौ होम लोन लेकर करीब 1.87 करोड़ रुपये हड़प लिए। किश्तें जमा न होने पर बैंक ने नोटिस दी।

जवाब नहीं मिलने पर शाखा प्रबंधक ने गिरवी संपत्ति के पेपर की जांच करायी तो वह जाली मिले। शाखा प्रबंधक ने हसनगंज कोतवाली में लोन धारकों, अधिवक्ता, बैंक वैल्यूअर समेत 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है। इंस्पेक्टर हसनगंज चितवन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

शाखा प्रबंधक ने बताया कि 17 मई से 27 जून 2025 के बीच डालीगंज शाखा में शाखा प्रबंधक अभिषेक अग्रवाल थे। उसी दौरान नौ आवास ऋण स्वीकृत किए गए। इन ऋण खातों में वर्तमान बकाया राशि करीब 1,87,55,682 रुपये है। ऋण लेने के बाद किश्तों का भुगतान नहीं होने पर बैंक ने खातों को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया। इसके बाद कराए गए आंतरिक सत्यापन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

संपत्ति के पेपर पर फर्जी मोहरें और साइन इसके अलावा मो. उमैर ने कैश क्रेडिट एवं कार लोन लिया था। शाखा प्रबंधक ने बताया कि आरोपितों ने करीब 1.94 करोड़ का लोन लिया था। लोन के लिए जमा किए गए बिक्री विलेख, पहचान पत्र और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जांच में संदिग्ध पाए गए। बैंक में लगाए गए संपत्ति के पेपर पर फर्जी मोहरें व साइन था।

आरोप है कि कुछ लोगों को वास्तविक संपत्ति मालिक के स्थान पर पेश कर संपत्तियां बैंक के पास बंधक रखी गईं। मौके पर जांच के दौरान असली मालिकों ने लोन की जानकारी होने से इनकार किया। बैंक ने अपने पैनल अधिवक्ता आशीष सिंह, नरेंद्र सिंह मेहता व पैनल वैल्युअर सत्येंद्र कुमार वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

आराेप है कि अधिवक्ता ने गलत स्वामित्व संबंधी रिपोर्ट तैयार की, जबकि वैल्यूअर पर संपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन किया। बैंक का दावा है कि इन रिपोर्टों के आधार पर ऋण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शाखा प्रबंधक ने हसनगंज कोतवाली व वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।