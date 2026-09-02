लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर बेनामी होर्डिंग से हाई हुआ सियासी पारा, डिप्टी सीएम ने बताया ब्राह्मणों का अपमान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सपा द्वारा भाजपा पर लगातार किए जा रहे हमलों के बीच मंगलवार को पार्टी मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगने से राजनीति गर्मा गई। होर्डिंग में भगवान श्रीराम को एक हाथ में धनुष-बाण लिए हुए और एक हाथ से शाप देते हुए क्रोधित मुद्रा में दिखाया गया है। उनके सामने कुछ लोगों को ब्राह्मण पुजारियों की वेशभूषा में घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है।

होर्डिंग पर लगाने वाले का कोई नाम नहीं है। भाजपा इसे ब्राह्मणों का अपमान बताकर सपा से माफी की मांग कर रही है। वहीं सपा ने इसे भाजपा की साजिश बताया है।सपा मुख्यालय के आसपास जहां होर्डिंग लगाई गई है, वहां पार्टी की प्रचार संबंधी सामग्री लगाई जाती रही है। हालांकि इसमें लगवाने वाले के नाम का उल्लेख होता है।

इस बेनामी होर्डिंग में चढ़ावा चोरी मामले के आरोपितों को दर्शाने की कोशिश की गई है। लिखा गया है कि ‘मेरे अयोध्या मंदिर को लूटने वाले लुटेरों तथा उनके सहयोगियों, जो नीच, पापी, दुष्ट एवं अधर्मी हैं, सभी का मैं स्वयं सर्वनाश करूंगा। लुटेरों तथा उनके सहयोगियों का तन, मन, धन, वाणी, कर्म, आचार-विचार या किसी भी रूप में साथ देने वालों को महाश्राप देता हूं, उनका सर्वनाश होगा तथा उनकी आने वाली सात पीढ़ियों तक महाविनाश होना निश्चित है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे ब्राह्मणों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि सपा शुरुआत से ब्राह्मण विरोधी रही है। चढ़ावा चोरी के झूठे आरोपों के सहारे अब समाज को बदनाम किया जा रहा है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि होर्डिंग निंदनीय है, जिसमें ब्राह्मण समाज को ‘चंदा चोरी’ जैसे आरोपों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। सपा नेतृत्व को संज्ञान लेते हुए इसे हटाना चाहिए और ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के सम्मान और उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।