टिकट नहीं मिला तो भी रेल हादसे में मुआवजे से नहीं कर सकते इनकार: हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि रेल हादसे में मृत यात्री के पास टिकट न होने पर भी उसके आश्रित को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा स ...और पढ़ें
HighLights
रेल हादसे में टिकट न होने पर भी मिलेगा मुआवजा।
हाई कोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण का आदेश रद्द किया।
अधिवक्ता लिपिकों के कल्याण को नई कमेटी बनाने का निर्देश।
विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि रेल हादसे में मृत यात्री के पास से टिकट नहीं मिलने मात्र से उसके आश्रित को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 2011 में चलती ट्रेन से गिरकर हुई शिव नारायण सिंह की मौत के मामले में उनकी पत्नी लाली को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। रेलवे को आठ सप्ताह के भीतर यह राशि देनी होगी।
देरी होने पर पूरी राशि पर भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने लाली की अपील स्वीकार करते हुए रेलवे दावा अधिकरण के 2017 के आदेश को रद कर दिया। अधिकरण ने टिकट नहीं मिलने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज कर दिया था।
मामले के अनुसार शिव नारायण सिंह 21 नवंबर 2011 को इटावा से दिल्ली जाने के लिए लालकिला एक्सप्रेस में सवार हुए थे। सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास वह चलती ट्रेन से गिर गए थे। हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी।
अधिवक्ता लिपिकों की समस्या पर नई कमेटी बनाने के निर्देश
अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने वाले एडवोकेट्स क्लर्क के कल्याण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को नई कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने जनवरी, 2021 में गठित पुरानी कमेटी की सिफारिशों को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी के अधिकांश सदस्यों को पर्याप्त जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने यह आदेश वर्ष 2017 में दाखिल याचिका पर दिया।